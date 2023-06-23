عربات تسوق تكتشف السكتات القلبية والدماغية المميتة

استخدمت دراسة بحثية عربات السوبر ماركت المجهزة بأجهزة استشعار كهربية لقياس نبضات القلب (ECG) لاكتشاف الرجفان الأذيني لدى المتسوقين، مما يمكن أن يساعد في تجنب السكتات الدماغية المميتة أو المدمرة.

وصرح إيان جونز، مؤلف الدراسة وعضو هيئة التدريس في جامعة ليفربول جون مورس البريطانية، أن هذه الدراسة تشير إلى إمكانية إجراء فحوصات صحية للأفراد بدون التأثير على روتينهم اليومي، حيث تم تحديد 39 مريضًا لم يكونوا يعرفون بوجود الرجفان الأذيني لديهم على مدار فترة شهرين.

وأفادت مجلة "scitechdaily" العلمية بأن أكثر من 40 مليون شخص حول العالم يعانون من الرجفان الأذيني، وهو أحد أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا.

وأوضحت المجلة أن الرجفان الأذيني يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل خمسة أضعاف، وغالبًا ما تكون هذه السكتات الدماغية قاتلة أو معيقة.

وتهدف الدراسة إلى التحقق من إمكانية استخدام مستشعرات مخطط القلب الكهربائي (ECG) في مقابض عربات السوبرماركت بشكل فعال لتحديد المتسوقين الذين يعانون من الرجفان الأذيني.

وفقًا لما صرح به جونز، فإن ما يقرب من ثلثي المتسوقين الذين تم الاتصال بهم كانوا سعداء باستخدام العربة، وأغلب الأشخاص الذين رفضوا الاستخدام كانوا في عجلة من أمورهم بدلاً من أن يكونوا غير مهتمين.

وأشار جونز إلى أن هذا يدل على أن المفهوم مقبول لمعظم الناس، ويستحق الاختبار في دراسة أكبر، وفقًا لمجلة "scitechdaily" العلمية.

وأكد جونز أن التحقق من الرجفان الأذيني خلال التسوق اليومي يعد جانبًا حاسمًا في توفير الوصول الفوري إلى اختصاصي صحي قادر على تفسير النتائج وإحالة المرضى لإجراء اختبارات تأكيدية وتقديم العلاج إذا لزم الأمر، مما يمكن أن يحد من السكتات الدماغية وينقذ الأرواح.