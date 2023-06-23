ads
الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتعاقد مع أحمد إسماعيل لتدعيم فريق السلة

أحمد إسماعيل
أحمد إسماعيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

 

قام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للزمالك خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

 

يأتي التعاقد مع أحمد إسماعيل في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

نادي الزمالك مرتضى منصور احمد اسماعيل الأهلى