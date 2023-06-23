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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

نشرة الحوادث| سقوط عصابة شرطة مزيفة بالشروق.. إحباط توزيع شحنة مخدرات في الوراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها،  سقوط عصابة شرطة مزيفة بمنطقة الشروق، وضبط مسجلين خطر بحوزتهما 250 طربة حشيش بـ2.5 مليون جنيه في الوراق، ومقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بالخليفة .. وإليكم التفاصيل.


حبس مسجل خطر بتهمة سرقة أسلاك المصاعد بالظاهر

https://www.albawabhnews.com/4829117


بالخرطوش ولاسلكي".. سقوط عصابة شرطة مزيفة بمنطقة الشروق

https://www.albawabhnews.com/4829014


ضبط شخصين بحوزتهما 4،5 كيلو حشيش في الشروق وبدر


https://www.albawabhnews.com/4829009


ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 250 طربة حشيش بـ2.5 مليون جنيه في الوراق

https://www.albawabhnews.com/4828998


ضبط سيدتين متهمتين بالنصب على مواطن بمنطقة 15 مايو

https://www.albawabhnews.com/4828971

 

مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بالخليفة

https://www.albawabhnews.com/4828968

نشرة الحوادث منطقة 15 مايو مقتل شخص طربة حشيش