نشرة الحوادث| سقوط عصابة شرطة مزيفة بالشروق.. إحباط توزيع شحنة مخدرات في الوراق

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، سقوط عصابة شرطة مزيفة بمنطقة الشروق، وضبط مسجلين خطر بحوزتهما 250 طربة حشيش بـ2.5 مليون جنيه في الوراق، ومقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بالخليفة .. وإليكم التفاصيل.



حبس مسجل خطر بتهمة سرقة أسلاك المصاعد بالظاهر

https://www.albawabhnews.com/4829117



بالخرطوش ولاسلكي".. سقوط عصابة شرطة مزيفة بمنطقة الشروق

https://www.albawabhnews.com/4829014



ضبط شخصين بحوزتهما 4،5 كيلو حشيش في الشروق وبدر



https://www.albawabhnews.com/4829009



ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 250 طربة حشيش بـ2.5 مليون جنيه في الوراق

https://www.albawabhnews.com/4828998



ضبط سيدتين متهمتين بالنصب على مواطن بمنطقة 15 مايو

https://www.albawabhnews.com/4828971

مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بالخليفة

https://www.albawabhnews.com/4828968