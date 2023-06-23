نشرة الحوادث| سقوط عصابة شرطة مزيفة بالشروق.. إحباط توزيع شحنة مخدرات في الوراق

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتى كان منها، سقوط عصابة شرطة مزيفة بمنطقة الشروق، وضبط مسجلين خطر بحوزتهما 250 طربة حشيش بـ2.5 مليون جنيه في الوراق، ومقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بالخليفة .. وإليكم التفاصيل.
حبس مسجل خطر بتهمة سرقة أسلاك المصاعد بالظاهر
https://www.albawabhnews.com/4829117
بالخرطوش ولاسلكي".. سقوط عصابة شرطة مزيفة بمنطقة الشروق
https://www.albawabhnews.com/4829014
ضبط شخصين بحوزتهما 4،5 كيلو حشيش في الشروق وبدر
https://www.albawabhnews.com/4829009
ضبط مسجلين خطر بحوزتهما 250 طربة حشيش بـ2.5 مليون جنيه في الوراق
https://www.albawabhnews.com/4828998
ضبط سيدتين متهمتين بالنصب على مواطن بمنطقة 15 مايو
https://www.albawabhnews.com/4828971
مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بالخليفة
https://www.albawabhnews.com/4828968