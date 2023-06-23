تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال جولته الميدانية لمدينة السلوم مشروع الصرف الصحي للمدينة.

واستمع لشرح من المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى حول مكونات المشروع من ٤ محطات رفع ومحطة معالجة.



وأشار نصر الى أن المشروع عبارة عن إنشاء نظام صرف صحى متكامل للمدينة، يبدأ بتجميع مياه الصرف الصحى من خلال شبكات الانحدار إلى محطات الرفع ورفعها من خلال خطوط الطرد إلى محطة المعالجة الرئيسية التي تقوم بدورها بمعالجة مياه الصرف وتحويلها إلى مياه قابلة للاستخدام فى أعمال الزراعات القائمة على الصناعة، بهدف خلق بيئة صحية لسكان مدينة السلوم بتحويل مياه الصرف من مادة ضارة بالبيئة إلى شيء مفيد يمكن استغلالها واستثمارها في المجال الزراعي والصناعي، وذلك بتكلفة 177 مليون جنيه.



وأضاف أن محطة المعالجة بطاقة 37000/يوم قابلة للزيادة إلى 10500متر مكعب /يوم، وعدد (4) محطات رفع موزعة على عدد أربعة مناطق سكنية بالمدينة مع خطوط طرد لكل محطة رفع بإجمالى أطوال حوالي 6 كم من مواسير البولي ايثيلين عالى الكثافة باقطار 350 450 500 700مم، كذلك شبكة انحدار لكل محطة منفصلة عن المحطات الأخرى وتقدر إجمالي أطوال الشبكات بحوالي 75 كم و بأقطار داخلية تبدأ من 200 مم وحتى 1000 مم من مواسير البولي إيثين المعرج.

محافظ مطروح يتابع مشروع الصرف الصحي بمدينة السلوم الحدودية

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