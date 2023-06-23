موتسيبي يلمح لتغيير مسمى دوري السوبر الأفريقي ويكشف موعد البطولة

ألمح باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، لتغيير مسمى بطولة دوري السوبر الأفريقي، وكشف عن موعد إقامة البطولة الحديثة في القارة السمراء.

وقال موتسيبي في تصريحات لقناة «sabc sport» الجنوب أفريقي: «دوري السوبر له أهمية كبيرة، وسيغير شكل الكرة الأفريقية».

وأكد موتسيبي أن بطولة دوري السوبر الأفريقي، تنطلق في نسختها الأولى في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأضاف رئيس «كاف»: «هناك عدد من الرعاة الكبار يقولون إن دوري السوبر الأوروبي له خلفيات سلبية وانطباع سيئ بسبب ما حدث في أوروبا، وهو أمر قد يؤثر بشكل سلبي على البطولة الأفريقية إذا حملت نفس الاسم».

وأتم موتسيبي: «من المحتمل أن يتم تغيير اسم البطولة، لكن حتى يحدث هذا الأمر سنظل نستخدم مسمى دوري السوبر».

وتقام قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي في 15 يوليو المقبل، على أن يشارك بها كل من، الأهلي - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - سيمبا التنزاني - صن داونز الجنوب أفريقي - إنييمبا النيجيري - الوداد المغربي - الرجاء المغربي.

وتقام مباريات بطولة دوري السوبر الأفريقي بنظام خروج المغلوب بعد أداء مباراتي ذهاب وعودة على أن تواجه فرق التصنيف الأول نظيرتها في التصنيف الثاني.