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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دبلوماسى سابق: ترامب يسعى لحشد أتباعه لإثارة الفوضى بأمريكا

ترامب
ترامب
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قال ويليام لورانس، دبلوماسي سابق، إن غالبية الأمريكيين ليسوا ديمقراطيين أو جمهوريين، حيث إن 40% من الأمريكيين مستقلون، وغير منحازين لحزب ترامب أو بايدن.

وأكد ويليام لورانس، خلال لقائه ببرنامج "عين على أمريكا" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يتم ويكتمل إلا عن طريق اكتساب تأييد أصوات هذه النسبة المستقلة.

وأضاف، في حديثه، أن الحراك السياسي الأمريكي الحالي بدأ إثر انتهاك القوانين منذ تولي ترامب الحكم، خاصة أن مؤيدي ترامب قاموا باقتحام بعض الأماكن المهمة بواشنطن، كما تم اتهام ترامب بالاعتداء الجنسي على سيدة، وإذا تم إثبات هذه القضية فسوف يتم دفع غرامة مالية تصل لملايين الدولارات.

وتابع: "نحن أمام رئيس مارق يسعى لحشد أتباعه لإثارة الفوضى، وبسبب هذه الأفعال يخسر ترامب مؤيديه داخل الكونجرس الأمريكي يوماً تلو الآخر".

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