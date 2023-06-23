وفاة الفنانة ياسمين أيمن متأثرة بإصابتها في حادث انقلاب سيارة بالتجمع

توفيت منذ قليل الفنانة الشابة ياسمين أيمن متأثرة بإصابتها فى انقلاب سيارة ملاكي بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

الحادث

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تفاصيل الحادث المأساوى الذى اسفر عن وفاة الفنانة ياسمين أيمن ومصرع شاب برفقتها اثر انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة التجمع الأول .

ودلت التحريات على أنه اثناء سير السيارة رقم “ ل و ٧٦٦٢” ماركة بورش قيادة الفنانة ياسمين نبيل أحمد أيمن/ وشهرتها ياسمين أيمن ، 29 سنة ، وبرفقتها شخص يدعى عبدالرحمن أ ع، اختلت عجلة القيادة بيدها بسبب السرعة الزائدة مما تسبب فى انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

الحادث

وأضافت التحريات أن سرعة السيارة وقت الحادث كانت تقترب من ال200 كيلو مما تطلب الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة .

وتابعت التحريات أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب فيما أصيبت الفنانة بإصابات خطيرة وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى المركز الطبى لتلقى العلاج لكنها توفيت متأثرة بإصابتها .

الحادث

بلاغ بوقوع حادث

تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن وشاب كان برفقتها.



وأسفر الحادث عن مصرع الرجل، وإصابة الفنانة بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية وتوفيت متاثرة باصابتها ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.