محافظ مطروح يتفقد مستشفى السلوم المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مستشفى السلوم المركزى التابعة للأمانة الطبية المتخصصة، وذلك فى إطار الجولة الميدانية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ومدير مستشفى السلوم، أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بعدد ٨ أسرة تستوعب عدد ١٥ حالة من السلوم وبرانى، كما تفقد قسم حضانات الأطفال بعدد ٥ حضانات.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على زيادة الحضانات لاستيعاب مزيد من أعداد الأطفال المبتسرين، وكذلك العمل على دعم للمستشفى بأجهزة رمد لفتح عيادة الرمد ودعمها بطبيب رمد بالتنسيق مع الأمانة الطبية المتخصصة.



ووجه الأهالى الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لمساهمة المحافظة في ٥٠ ٪ من قيمة الكشف مما يخفف عن كاهلهم.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى السلوم المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية

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