رسميًا.. «فيفا» يحدد مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مكان إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 وذلك بشكل رسمي بعد اجتماع المجلس اليوم الجمعة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم نظام التأهل للبطولة في وقت سابق، حيث أن القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، تحدد من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقًا للاتحاد القاري.

أما القارات التي يتأهل منها 4 فرق مثل أفريقيا وآسيا، يصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024.

وأعلن «فيفا» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إقامة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 32 فريقًا لأول مرة منهم الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 2021 و2023.

وأشار «فيفا» إلى أن كأس العالم للأندية سيقام كل 4 سنوات، بداية من نسخة يونيو 2025 التي تقام في أمريكا، بمشاركة 32 فريقًا بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من أفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية، وناد وحيد من أوقيانوسيا، وناد يمثل البلد المضيف.