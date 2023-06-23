المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته في زيارة لمتحف الحضارة

زار المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، برفقة أفراد أسرته.

جاءت الزيارة على هامش تواجده حالياً في مصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، بعد تحقيق الثلاثية التاريخية «الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا»، وقبل الاستعداد للموسم الجديد.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن استقبال المتحف لهذه الزيارات الهامة يبعث صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهه أساسية في البرامج السياحية المختلفة، معرباً عن استعداد المتحف الدائم لاستقبال السائحين والوفود من جميع دول العالم.

وقام المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال زيارته بجولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج المصري.

وأبدى بيب جوارديولا سعادته بهذه الجولة، وأعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز أثرية تعبر عن الحضارة المصرية، كما حرص على التقاط صور لمعروضات المتحف، وصور تذكارية له داخل قاعات المتحف.