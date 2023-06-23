السعودية تنفذ 30 مبادرة تطوعية لاستقبال الحجاج بمنافذ المنطقة الشرقية

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، 30 مبادرة تطوعية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر منافذ المنطقة، ضمن مبادرة “طريق ضيوف الرحمن” التي أطلقها الفرع مع بداية موسم حج هذا العام 1444هـ، التي تستهدف ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ مطار الملك فهد الدولي، ومنفذ البطحاء، ومنفذ سلوى، ومنفذ جسر الملك فهد.

وشارك في المبادرة 200 متطوع ومتطوعة، بأكثر من 15000 ألف ساعة تطوعية، وشملت الفرص التطوعية توزيع سقيا الماء، وتوزيع 20 ألف هدية بالمشاركة مع عدة جهات داعمة، كما تم توزيع المظلات الشمسية، ومساعدة كبار السن وتقديم الخدمات لهم.

وأوضح مدير الفرع عمر الدويش أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع أهداف الوزارة ورؤية المملكة 2030، بنشر ثقافة العمل التطوعي، كونه يعزز التكافل الاجتماعي وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع وتكاتف المسلمين والتراحم بينهم.