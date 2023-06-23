رئيس كينيا: نحن بحاجة لأدوات تمويل أكثر إبداعا وأكثر ابتكارا

أكد ويليان روتو رئيس كينيا أهمية إعادة النظر في أدوات التمويل واللجوء إلى أدوات أكثر ابتكارا، حيث أن الوضع في العالم تغير ويجب أن نتماشى مع هذا الوضع الجديد.

وقال روتو خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة "من أجل ميثاق عالمي مالي جديد"، "علينا أن نفكر من جديد والوضع في العالم تغير، بسبب جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني والكوارث الطبيعية التي نتجت عن تغير المناخ".

وأضاف: "في هذه القمة كلنا نتشارك نفس الغرض من أجل التوصل إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف، واتفقنا على أن كل الدول تعمل بآليات جديدة"، مضيفا "اتفقنا للمرة الأولى على أن بعد أن نغادر باريس علينا أن نتابع الأمر".

وأوضح أن هذا الوضع الجديد يتطلب منا شكلا جديدا من التعامل معه، " نحن بحاجة إلى أساليب للتمويل أكثر إبداعا وابتكارا"، مشيرا إلى التقدم المحرز في المناقشات حول "التمويل العالمي لتغير المناخ".

وأضاف "اتفقنا على بعض الموارد الإضافية لدعم الدول الضعيفة، كيف يمكن أن نساعدها وإتاحة فرصة إضافية لها لان تنهض من جديد وأن تتنفس من جديد، لذلك فكرنا في أدوات جديدة للتمويل ".

وأعرب عن شكره للرئيس الفرنسي لتنظيمه هذه القمة المهمة التي أحرزت تقدما هائلا في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام فعاليات القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، والتي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس على مدار يومين وكانت من ضمن أهدافها إرساء قواعد لنظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وأكثر تضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.