رئيس جامعة المنيا يتفقد مستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم جولة تفقدية لمستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، للوقوف علي حسن سير العمل ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتي رافقه فيها د. حسام شوقي عميد كلية الطب، ود. أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود. أبو هشيمة مصطفى المستشار الهندسي للجامعة، ود. باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ود. أحمد فتحي مدير المستشفى، ونواب المستشفى.



وتابع خلال الجولة انتظام عمل وحدة الأشعة التلفزيونية، واستمع لشرح مفصل عن مكونات الوحدة، كما تفقد القسم الداخلي لجراحات القلب، وعنايات الصدر والاستقبال، ورعاية القلب، والقاعات المخصصة للمحاضرات والندوات العلمية متعددة الأغراض.



وطالب رئيس الجامعة إلي وضع تصور عام ورؤية محددة الأهداف، لاحتياجات المستشفيات كأولوية أولي، ومناقشة رفع كفاءة غرف العناية المركزة والعمليات الحالية، والتوسعات المستقبلية بإقامة دور ثالث للمستشفى ومبني جديد للعمليات والعناية، موجهاً إلى زيادة التوسع في الطاقة الاستيعابية بقسم الطوارئ، وذلك اتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.



كما وجه رئيس الجامعة بالتكامل والتنسيق مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعة لتزويد المستشفى بلوحات فنية تساهم في تحسين مظهرها الجمالي، وترك أثرًا إيجابياً على المترددين عليها.

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