لأول مرة.. أفلام عيد ‏الأضحى بأسعار مُخفضة للجمهور بسينما ‏مركز الإبداع والهناجر

تستضيف سينما مركز ‏الإبداع، ‏وسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعتان لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عدداً من ‏العروض السينمائية لموسم عيد الأضحى المبارك، بأسعار مُخفضة للجمهور، ‏وذلك للمرة الأولى.

تُقام العروض، ابتداءً من مساء ٢٧ ‏من ‏يونيو الجاري- وقفة عيد الأضحى- وتستمر في ‏عروض ‏متتالية على مدار اليوم، ابتداءً من العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل، ‏حيث ستكون البداية بفيلمي ‏‏"تاج" بطولة النجم تامر حسني، و"بيت الروبي"، ‏بطولة ‏النجمين، كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز ،حيث يتم حجز التذاكر من خلال "شباك التذاكر بمركز الهناجر للفنون"، بساحة دار الأوبرا المصرية.

تأتي تلك العروض تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة للوصول بالمنتج الثقافي للجميع، وتفعيلاً للعدالة الثقافية، ‏وبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.‏