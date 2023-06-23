خطوة من ظهير الوداد المغربي للانتقال إلى الأهلي

اتخذ الظهير الأيسر يحيى عطية الله، خطوة مع ناديه الوداد المغربي؛ تمهيدًا لانتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد يحيى عطية الله مع الوداد المغربي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه في الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى الأهلي، حيث يسعى المارد الأحمر لإيجاد ظهير أيسر بديل للتونسي علي معلول.

وبرز اسم عطية الله، بعد تألقه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022، وكذا ظهوره المميز مع الوداد في الفترة الأخيرة وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختين متتاليتين.

ووفقًا لموقع «لو 360 سبورت» المغربي، فإن يحيى عطية الله أعطى موافقته لإدارة نادي الواد، من أجل تمديد عقده مع الفريق.

وأفاد الموقع في تقريره أن عطية الله وإدارة الوداد، اتفقا على تمديد العقد، مع السماح للظهير الأيسر المغربي بمغادرة الفريق، حال توصله بعرض مغري يفوق الـ2 مليون دولار، في ظل اهتمام الأهلي بالحصول على خدماته.

ويرغب الأهلي في ضم يحيى عطية الله، لتدعيم مركز الظهير الأيسر مع وجود علي معلول، الذي تخطى عامه الثالث والثلاثين، مع عدم قناعات السويسري مارسيل كولر بإمكانيات أيمن أشرف ومحمد أشرف وكريم الدبيس في سد احتياجات الفريق في الجبهة اليسرى في إيجاد بديل لمعلول.