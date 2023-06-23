نداء عاجل في أوكرانيا.. تحذير من تناول أقراص اليود

دعت وزارة الصحة الأوكرانية مواطنيها إلى عدم الذعر، وحذّرتهم من تناول أقراص اليود، غداة اتهام الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بالتحضير "لهجوم" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأثارت تصريحات زيلينسكي، الخميس، بشأن مخاطر وقوع هجوم على محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء (جنوب)، موجة جديدة من القلق في بلد لا زال يتذكر كارثة تشيرنوبيل النووية عام 1986.

ومحطة زابوريجيا هي الأكبر من نوعها في أوروبا وتحتلها القوات الروسية منذ مارس 2022.

وقال الرئيس الأوكراني: "حصلت استخباراتنا على معلومات تفيد بأن روسيا تدرس سيناريو هجوم إرهابي على محطة زابوريجيا مع تسريب إشعاعات. لقد حضّروا كل شيء لذلك" الهجوم.