وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، اليوم الجمعة، بتوفير جهاز قسطرة قلب جديد بالإضافة إلى أجهزة القسطرة الموجودة حاليا في مستشفيات محافظة بورسعيد لخدمة أهالي المحافظة.

وزير الصحة يوجه بتوفير جهاز قسطرة إضافي لخدمة أهالي بورسعيد

وأشاد وزير الصحة بمستوى المنشآت الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد ومستوى الخدمات المقدمة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لتفقد عدد من المنشآت الطبية، وعقدا اجتماعا بينهما بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.