قفزة كبيرة.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 23 يونيو 2023

ارتفع سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم مقدار 55 جنيه جديدة في الجرام الواحد علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة، ليصل إجمالي زيادته خلال يومين فقط قرابة الـ 90 جنيه في محلات الصاغة.

بلغ سعر عيار 21 حوالي 2225 جنيه للبيع و 2245 جنيه للشراء، وعيار 24 نحو 2543 جنيه للبيع و 2566 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 18 نحو 1907 جنيه للبيع و 1924 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1483 جنيه للبيع و 1497 جنيه للشراء

سجل سعر أوقية الذهب نحو 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و 17.96 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.542 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

