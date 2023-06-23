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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قفزة كبيرة.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 23 يونيو 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم مقدار 55 جنيه جديدة في الجرام الواحد علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة، ليصل إجمالي زيادته خلال يومين فقط قرابة الـ 90 جنيه في محلات الصاغة.

بلغ سعر عيار 21 حوالي 2225 جنيه للبيع و 2245 جنيه للشراء، وعيار 24 نحو 2543 جنيه للبيع و 2566 جنيه للشراء
وصل سعر عيار 18 نحو 1907 جنيه للبيع و 1924 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1483 جنيه للبيع و 1497 جنيه للشراء
سجل سعر أوقية الذهب نحو 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و 17.96 ألف جنيه للشراء.
وصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.542 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.
 

سعر الذهب في مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم