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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع ظهير برتغالي

جوريرو بقميص بايرن
جوريرو بقميص بايرن ميونخ
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر البرتغالي رافائيل جوريرو، في صفقة انتقال حر قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وينتهي عقد جوريرو مع بوروسيا دورتموند الألماني، بنهاية شهر يونيو الجاري، وبالتالي أصبح لاعبًا حرًا لينتقل إلى البافاري حتى 2026.

ونشر الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله الحصول على خدمات جوريرو بعقد لمدة 3 سنوات.

ورحل صاحب الـ29 عامًا من دورتموند إلى غريمه التقليدي البايرن، ليقدم الأخير لاعبه الجديد عبر مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يقود خلال الظهير البرتغالي دراجة ويشتري قميص بايرن قبل أن يظهر به.

انضم جوريرو لصفوف بوروسيا دورتموند في صيف 2016، وشارك في 224 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 50 لزملائه.

وبات رافائيل جوريرو، ثاني صفقات بايرن ميونخ حتى الآن، بعد التعاقد مع كونراد لايمر لاعب وسط لايبزيج في صفقة انتقال حر أيضًا.

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