غدا.. "مبهرة" مونودراما في مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية

يعرض مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد السبت، عرض "مبهرة"، من تأليف وإخراج حنين عابد، وذلك بمقر المركز.

العرض مونودراما تفاعلية ضمن نتاج ورش إدارة المسرح والإخراج بالمركز، والذي يتناول قضية قبول الآخر والتنازلات التي تتم مقابل ذلك، من خلال فتاة تستعد لاستقبال عريس ويجب ان تلقى القبول من جانبه بعد ان تم رفضها من قبل ٧ سابقين، ومن شدة رغبتها في ان تنال اعجابه يحدث التفاعل بينها وبين الجمهور ، ومن هنا يبدأ الحوار بين الممثلة والجمهور لمساعدتها فى مواجة المشكلة.

استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.