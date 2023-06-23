مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في «نابلس»

وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في مُحافظة «نابلس»، المُضطربة الواقعة شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن عددًا من الفلسطينيين أصيب بحالات اختناق، خلال مواجهات قرب جبل صبيح في بلدة "بيتا" جنوب نابلس، وذلك إثر اقتحام مُجموعات من المستوطنين الإسرائيليين الجبل، بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت صوب المواطنين الفلسطينيين العزل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وتم تقديم العلاج لهم ميدانيًا.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طفلا (14 عاما) من قرية "دوما"، جنوب نابلس، خلال تواجده في مغسلة للسيارات.

وشرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة «بيت دجن» الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.