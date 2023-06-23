ميقاتي: لبنان لا يمكن أن يكون مصدرا ولا ممرا لأي عمل يضر بأشقائه العرب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن لبنان لا يمكن أن يكون مصدرا ولا ممرا لأي عمل يضر بلبنان وبأشقائه العرب وبدول العالم.

جاء ذلك في تصريحات اليوم الجمعة خلال جولة تفقدية بمطار رفيق الحريري الدولي، بدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، يرافقه وزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، والصناعة جورج بوشكيان، والزراعة عباس الحاج حسن.

وشدد ميقاتي على أن الحكومة تسعى جاهدة لأن يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان.

وشملت الجولة مبنيي الشحن والركاب في المطار، حيث اطلع رئيس الحكومة على عمل أجهزة الكشف على حقائب الركاب في مبنى المغادرين، وكذلك على عمل أجهزة الكشف على البضائع المعدة للتصدير.