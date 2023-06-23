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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفاة اللواء الدكتور محمود خلف قائد قوات الحرس الجمهورى السابق

البوابة نيوز
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توفى اليوم الجمعة، اللواء محمود خلف، قائد قوات الحرس الجمهورى السابق، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

تخرج اللواء محمود خلف فى الكلية الحربية عام 1964، وانضم لقوات الصاعقة المصرية، وشارك فى حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر، وتولى منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى نهاية التسعينيات، كما شغل منصب محافظ الأقصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للواء محمود خلف عبر "فيسبوك":"توفى إلى رحمة الله تعالى، والدي اللواء دكتور محمود خلف، مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا، قائد الحرس الجمهوري، كبير الياوران، محافظ الأقصر الأسبق.

وتابع:"صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي".

اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية قائد قوات الحرس الجمهورى السابق