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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يفتتح مسجد عمار بن ياسر بعد إحلاله وتجديده

رئيس مدينة سفاجا
رئيس مدينة سفاجا يفتتح مسجد عمار ابن ياسر
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افتتح اللواء ياسر شعبان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، تطوير ورفع كفاءة «مسجد عمار بن ياسر» بمنطقة سفاجا البلد رافقه فضيلة الشيخ بدري بغدادي مدير أوقاف سفاجا والشيخ محمد أبو القاسم مفتش مساجد سفاجا والأستاذ محمود مرزوقي مساعد رئيس المدينة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام، وذلك في حضور الوحدة المحلية، ومدير أوقاف سفاجا.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "فضل يوم عرفة وسنة الأضحية" أن العشر الأوائل من ذي الحجة زاخرة بالنفحات الربانية والعطايا الإلهية، والأيام الفاضلة، ومن أعظمها يوم عرفة الذي أكمل الله (عز وجل) فيه النعمة وأتم الدين. ويوم عرفة هو اليوم المشهود ويوم الحج الأكبر، كما أنه موسم الذكر وموطن إجابة الدعاء.

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رئيس مدينة سفاجا العشر الأوائل من ذي الحجة اللواء ياسر شعبان الوحدة المحلية