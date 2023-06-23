ضبط 3 أشخاص أثناء تهريب مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة" بالمخالفة للقانون

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هل الصكوك بديلا عن ارتفاع أسعار الخراف.. أستاذ فقه: ليست بديلاً.. هو مشروع خيري بوزارة الأوقاف والمؤسسات الخيرية.. الأوقاف: صك الأضحية تحقيق للسنة وشكل من أشكال التكافل المجتمعي