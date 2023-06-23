ضبط 3 أشخاص أثناء تهريب مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة" بالمخالفة للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط ثلاثة أشخاص حال محاولتهم تهريب مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة" بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
في نفس السياق تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (ثلاثة أشخاص) بحيازتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية مختلفة" مخبأة داخل الحقائب الخاصة بهم ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات مغادرة من البلاد .
وبمواجهتهم أقروا بملكيتهم للمبالغ المالية المضبوطة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.