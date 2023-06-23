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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. رقص نيرمين الفقى فى عيد ميلادها

نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
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إحتفلت الفنانة نيرمين الفقى بعيد ميلادها وسط مجموعة كبيرة من الاصدقاء، أبرزهم الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة غادة نافع، الإعلامية سهير جودة، وغيرهم .

ونشرت الفنانة نيرمين الفقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها أثناء إحتفالها بعيد ميلادها وهى ترقص وسط الاصدقاء.

https://www.instagram.com/p/Ct1JRQWIdkw/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

شاركت الفنانة نيرمين الفقى فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "الأصدقاء" ، "الليل واخره" ، "البحار مندى" ، "ثورة الحريم" ، "للثروة حسابات أخرى" ، "جبل الحلال" وغيرها الكثير من الأعمال دراميه وسينمائية.

يذكر أن الفنانة نيرمين الفقى شاركت فى مسلسل "أبو العروسة ٣" ، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، نيرمين الفقى، مدحت صالح، خالد كمال، محمد عادل، والإخراج هانى كمال.

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IMG_20230623_151223
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