وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لمستشفى العريش العام

أكد الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأضاف فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام ، أن الدفعة الجديدة تضم ١٠ أطباء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من غد السبت حتي يوم الجمعة المقبل.

وذكرت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل ، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.