نهاية مأساوية لـ "الغواصة تيتان" تضاف لسجل تيتانيك

انتهت ما كان من المفترض أن تكون رحلة مدتها 10 ساعات إلى حطام سفينة تايتانيك بمأساة، حيث قُتل جميع الركاب الخمسة على الغواصة المفقودة بانفجار داخلي كارثي، وتم تأكيد وفاتهم، يوم الخميس في ختام بحث استمر أسبوعا عن ناجين، تمت متابعتها عن كثب في أنحاء العالم.

واكتشفت البحرية الأمريكية صوتا يطابق انفجارا داخليا، الأحد، وهو اليوم الذي اختفت فيه الغواصة، وعثرت فرق البحث منذ ذلك الحين، على شظايا من غواصة تيتان، مما يؤكد مقتل من كانوا على متنها، وفقا لشبكة CNN.

انطلقت الرحلة الاستكشافية من نيوفاوندلاند بكندا، في 16 يونيو، مع سفينة الدعم Polar Prince التي تحمل المشاركين إلى موقع حطام تيتانيك.

ثم بدأ الركاب الخمسة، الأحد، 18 يونيو، دخول الغواصة، التي انطلقت من سفينة الدعم، والتي ظلت على السطح.

وبدأوا الغوص حوالي الساعة 9 صباحا، وكان آخر اتصال لهم على السطح في الساعة 11:47 صباحا، وفقا لشركة Miawpukek Maritime Horizon Services، التي تشارك في ملكية Polar Prince.

وكان من المتوقع أن يظهروا مرة أخرى في الساعة 6:10 مساء، لكن لم يتم رؤيتهم، وتم إخطار السلطات في الساعة 6:35 مساء. وبدأت عمليات الإنقاذ، بحسب ما أعلنت Maritime Horizon.

لكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة حيث تواصل السلطات البحث عن الحطام، بما في ذلك متى حدث الانفجار الداخلي، وما هو الخطأ الذي حدث بالضبط في الغواصة؟

الانفجار الداخلي الكارثي؟

يشير الانفجار الداخلي تحت الماء إلى الانهيار الداخلي المفاجئ للغواصة، والتي كان من الممكن أن تتعرض لضغط هائل في الأعماق التي كانت تغوص نحوها.

ومن غير الواضح أين أو مدى عمق تيتان عندما حدث الانفجار الداخلي، لكن حطام تيتانيك يقع على عمق 13000 قدم (حوالي 4000 متر) تحت مستوى سطح البحر. وكانت الغواصة على بعد حوالي 1 ساعة و45 دقيقة من الهبوط الذي يستغرق ساعتين تقريبا، عندما فُقد الاتصال بها.

وعند العمق الذي توجد فيه تيتانيك، يوجد حوالي 5600 رطل لكل بوصة مربعة من الضغط، بما يوازي عدة مئات المرات الضغط الذي نشهده عند السطح، بحسب ريك موركار، مدير التدريب الدولي في الرابطة الوطنية لغواصين الكهوف.

وقالت أيلين ماريا مارتي، الضابطة البحرية السابقة الأستاذة بجامعة فلوريدا الدولية، إن الانهيار الداخلي الكارثي "سريع بشكل لا يصدق"، ويحدث في غضون جزء من الألف من الثانية.