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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

صحة الشيوخ: ومشاركة مصر بقمة باريس انطلاقة مهمة لحل الأزمة الاقتصادية

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير
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قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة باريس، لبحث ميثاق التمويل الجديد، تعكس دور مصر في دعم المبادرات الدولية، والحرص على انجاح مختلف الجهود الجماعية العالمية لتخطي الأزمة الراهنة.

 وأوضح خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، والتي تعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري. واحدة من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا. 

وايجاد حلول للتخلص من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وقال وكيل صحة الشيوخ، إن مصر تساهم في دور فاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.

 كما أن لها تجربتها التنموية شديدة الأهمية، والتي أثبتت للعالم كله أن بالإمكان إنشاء عاصمة إدارية جديدة وعشرات المدن الجديدة وتحقيق انطلاقة ضخمة في مجال البنية التحتية. 

ولفت خضير، إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، سوف تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات مناسبة، لتوفير التمويل للدول المحتاجة، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مثل تغير المناخ و جائحة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد. واختتم إنها، قمة في وقتها تماما ومشاركة الرئيس فيها تأكيد على أن مصر لا تترك أي فرصة لحل الأزمة الاقتصادية، ومشاركة الجهود العالمية لحلحتها.

وكيل صحة الشيوخ مصر تساهم بدور رئيسي في الاقتصادات الناشئة ومشاركتها بقمة باريس انطلاقة هامة لحل الأزمة الاقتصادية النائب الدكتور حسين خضير