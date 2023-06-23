جوارديولا يقضي إجازته الصيفية في مصر والأقصر وأسوان وجهته المقبلة.. صور

يقضي الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إجازته الصيفية في مصر، بعدما وصل إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وتنطلق رحلة المدرب الإسباني في مصر، من نهر النيل وتصل إلى المعابد والمناطق الأثرية، في زيارة مُخطط لها أن تبدأ غدًا السبت الموافق 24 من الشهر الجاري، وهي زيارة عائلية رفقة أفراد أسرته.

وبدأ جوارديولا زيارته، بالمعالم الأثرية في مصر، على رأسها الأهرامات، كما تواجد أحد فنادق منطقة الهرم.

واختار مدرب السيتي، قضاء عطلته الصيفية في الأقصر وأسوان، قبل بداية الاستعداد للموسم الجديد في البريميرليج.

وتبدأ رحلة جوارديولا من مطار الأقصر غدًا، وستنلطق من خلال إحدى الدهبيات بالأقصر، وهي مركب عائم خاص.

ويزور جوارديولا، معابد البر الغربي والشرقي، بداية من معبد الأقصر والكرنك في البر الشرقي ومقبرة نفرتاري وتوت عنخ آمون، ومعبد معبد الرامسيوم وهابو ووادي الملوك ومقبرة حتشبسوت في البر الغربي.

ونجح بيب جوارديولا، في تحقيق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، بحصد الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، فضلًا عن أن المدرب الفيلسوف بات قريبًا من تحقيق 3 ألقاب أخرى وهي، كأس السوبر الأوروبي، كأس الدرع الخيرية وكأس العالم للأندية، التي يشارك بها السيتي في ديسمبر المقبل في السعودية.