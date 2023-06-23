بالصور.. وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يبحثان منظومة التأمين الشامل

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الجمعة، لمناقشة الملف الصحي بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، والمنشآت الطبية بالمنظومة، والخدمات الصحية المختلفة المقدمة للمنتفعين بها.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير الصحة ومحافظ بورسعيد مجمع الشفاء الطبي نطاق حي المناخ، ومبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، ويتفقدا مستشفى الصحة النفسية، وحضور فعالية طبية في ساحة مصر.

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