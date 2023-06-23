"قبل الخروج" مسرحية جديدة للكاتب محمد زناتي على مسرح ملك

يقدم العرض المسرحي الجديد بعنوان "قبل الخروج" للكاتب محمد زناتي، على مسرح ملك لأول مرة.

أعلن المخرج سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، أن افتتاح العرض سيكون الأحد المقبل في الثامنة والنصف مساء.

المسرحية من إخراج هاني السيد، وتأليف موسيقي محمد قابيل، ديكور وملابس محمد هاشم، واضاءة أبو بكر الشريف.

يشارك في بطولة العمل كل من: شريهان قطب، ولمياء جعفر، وأحمد صبري، وغباشي محمد عبد الوهاب، وإبراهيم البيه، ومن إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح تحت قيادة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

يطرح العرض الكثير من التساؤلات الفلسفية كعادة العروض التي يقدمها الزناتي ودائما ما تكون مشغولة بالقضايا الإنسانية العامة دون تحديد لزمان أو مكان محدد والجديد هذه المرة هو صراع مجموعة من الشخصيات رغبة منهم في الخروج فهل سيستطيعون الخروج جميعا أم سيظلون في مرحلة ما قبل الخروج هذا ما سيجيب عنه العرض.