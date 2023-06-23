الأرصاد: الطقس غدا حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 21

كفر الشيخ 34 22

المنصورة 35 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 21

العريش 31 21

رفح 30 22

رأس سدر 36 20

نخل 34 17

كاترين 31 15

الطور 34 25

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 29 21

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 36 20

رأس غارب 36 26

الغردقة 37 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 26

حلايب 33 27

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 41 28

الوادي الجديد 41 24

أبوسمبل 39 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 43 30

الرياض 45 30

المنامة 41 34

أبوظبى 41 32

الدوحة 45 35

الكويت 48 35

دمشق 37 18

بيروت 30 23

عمان 33 19

القدس 31 18

غزة 29 23

بغداد 43 28

مسقط 34 30

صنعاء 29 16

الخرطوم 40 29

طرابلس 29 22

تونس 32 21

الجزائر 26 19

الرباط 30 20

نواكشوط 37 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 31 13

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 41 29

نيودلهى 38 28

جاكرتا 33 25

بكين 40 24

كوالالمبور 30 23

طوكيو 28 22

أثينا 33 20

روما 32 18

باريس 29 16

مدريد 36 22

برلين 25 15

لندن 29 17

مونتريال 28 20

موسكو 24 12

نيويورك 24 20

واشنطن 26 21

أديس أبابا 23 13