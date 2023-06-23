بالصور.. وزير الصحة يصل بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الطبية

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية.

وزير الصحة يصل بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات الصحة لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير الصحة ومحافظ بورسعيد مجمع الشفاء الطبي نطاق حي المناخ، ومبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، ويتفقدا مستشفى الصحة النفسية، وحضور فعالية طبية في ساحة مصر.

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