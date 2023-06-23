ماكرون يؤكد ضرورة التعاون في تطبيق الضرائب الدولية لدعم العمل المناخي

الجمعة 23/يونيو/2023 - 03:44 م

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة التعاون العالمي في تطبيق الضرائب الدولية من أجل دعم العمل المناخي والتخفيف من حدة الفقر.

وقال ماكرون - في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الجمعة - إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد ليست فقط من أجل إنقاذ الكوكب بل أيضا تتعلق بالتوفيق بين جهود مكافحة الفقر والكفاح من أجل التنوع بالإضافة إلى مكافحة الاحتباس الحراري.. مشيرا إلى أنها ليست فقط قمة أخرى إضافية، بل إن المسألة الأساسية تتمثل في جمع قادة من جميع أرجاء الكوكب في الوقت الذي نمر فيه بخطر التفكك بسبب غزو أوكرانيا حيث أكد أن العالم ينقسم ولا يمكن أن يتم تسوية أي شيء إذا انقسم العالم.

وتابع ماكرون قائلا إن عددا من القادة متجمعون في باريس من بينهم رئيس الوزراء الصيني ورؤساء البرازيل وجنوب أفريقيا والسنغال وكوت ديفوار وغيرهم من قادة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحول إعلانه أمس الخميس تقديم دعم مالي للسنغال من أجل الطاقة المتجددة، أعرب ماكرون عن عزمه تسهيل استغلال البلاد لمشاريع الغاز الخاصة بها بالإضافة إلى تعزيز تنمية طاقتها المتجددة.

وعن الصين، شدد ماكرون على أهمية التعاون مع الصين في جهود إعادة هيكلة الديون الدولية، مشيرا إلى أن الدين الصيني يمكن أن يصبح فخا إذا تجاوز عتبة معينة.. وأكد أهمية وضع خطة تتماشى مع ممارسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعمليات الإنقاذ المالي والإقراض.

وبسؤاله عن روسيا وغيابها عن قمة باريس، دعا ماكرون روسيا إلى أن إنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام القانون الدولي.

وأشار إلى أن روسيا بإرادتها وضعت نفسها في وضع لم تعد تحترم فيه القانون الدولي، وأصبحت "قوة استعمارية" في القرن الحادي والعشرين وتشن حربا ضد جارتها أوكرانيا.