بمشاركة منتخب مصر.. كل ما تريد معرفته عن أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

يستعد المغرب لتنظيم كأس أفريقيا تحت 23 عاما التي تتأهل للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024، وتنطلق المنافسة غدا السبت وتستمر حتى 8 يوليو بمشاركة المنتخب المصري.

كم عدد المشاركين؟

وتشارك 8 منتخبات في البطولة الأفريقية، مقسمة إلى مجموعتين، في المجموعة الأولى “المغرب وغانا والكونغو وغينيا”، وفي المجموعة الثانية “مصر ومالي والجابون والنيجر” والمجموعة الرابعة، يلعب لاعب الميدان مباراة فاصلة مع نظيره من القارة الآسيوية للوصول إلى البطولة الأولمبية العام المقبل.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب كأس إفريقيا للأمم تحت 23 عاما ، بعد استضافته البطولة لأول مرة في 2011 ، والتي تأهلت لأولمبياد لندن 2012.

ملاعب البطولة

وتقام مباريات البطولة الإفريقية على ملعبين بالمغرب هما ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالعاصمة الرباط ، وملعب “طنجة الكبير” بمدينة طنجة ، ويسمى أيضًا ملعب “ابن بطوطة”.

وتم افتتاح ملعب الأمير مولاي عبد الله عام 1983 ، ويقع في جنوب غرب العاصمة المغربية الرباط.

ويعتبر ملعب الأمير مولاي عبد الله من أكبر الملاعب في المغرب، حيث يتسع لـ52 ألف متفرج، وقد أقيمت المباراة الأولى بالملعب عام 1983 بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي باريس سان جيرمان، وانتهت بالفوز. . أسود الأطلس 2-0.

يستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله أول مباريات المجموعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وتتميز مدرجاته باللونين الأحمر والأخضر وهما ألوان العلم المغربي. كأس الامم

وفيما يتعلق بملعب “طنجة الكبير” الذي سيستضيف مباريات المجموعة الثانية من المسابقة القارية ، فهو ملعب جديد تم افتتاحه في 26 يونيو 2011 في مدينة طنجة بأقصى شمال المغرب.

تمت زيادة سعة ملعب طنجة الكبير مؤخرًا من 45 ألفًا إلى 65 ألفًا ، ليصبح أكبر ملعب في المغرب ، قبل أن يستضيف مباريات كأس العالم للأندية FIFA في فبراير الماضي.

يعد ملعب “ابن بطوطة” من أبرز معالم مدينة طنجة ، وقد سبق له أن استضاف العديد من المباريات الدولية المهمة ، وخاصة كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية عام 2018 ، وكأس السوبر الفرنسي عامي 2011 و 2017. وأخيراً المباراة الودية بين المغرب والبرازيل.