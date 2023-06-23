ads
الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يوسف الشريف يروج لمسلسل رمضان 2024 "الراكون"

يوسف الشريف
يوسف الشريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان يوسف الشريف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والتدوينات "تويتر" الصورة الدعائية لمسلسل رمضان القادم "الراكون".

وظهر فى البوستر الدعائى شخص يقف خلف زجاج مكسور، يخفى وجهه بيديه والنيران خلفه، وسبب كسر الزجاج علامة طلقة فى المنتصف.

نال البوستر الدعائى إعجاب الجمهور والمتابعين وانهالت التعليقات من الإشادة وعاد هاشتاج "شابو يوسف الشريف" الذى كان يلازمه بعد كل عمل تقديرًا من الجمهور لنجاح أعماله وما يقدمه.

المسلسل إنتاج شركة سينرجى، والبطولة ليوسف الشريف والتأليف زوجته الكاتبة إنجى علاء والإخراج محمد العدل.

يذكر أن الفنان يوسف غاب عن السباق الرمضانى لمدة عامين، لآخر أعماله الرمضانية مسلسل "كوفيد ٢٥"، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيناس كامل، إسلام جمال، والإخراج أحمد نادر جلال.

IMG_20230623_152530
IMG_20230623_152530
يوسف الشريف مسلسل الراكون الراكون كوفيد ٢٥ إنجي علاء أيتن عامر أحمد صلاح حسني