جولد بيليون: الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مطلع 2023 في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب تراجعات كبيرة لتخرج من نطاق التداولات الذي استمر لأكثر من 4 أسابيع في طريقها إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير الماضي، وذلك مع تمسك البنوك المركزية حول العالم بالتشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة.

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1917 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي عند 1910 دولار للأونصة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الذهب أمس بنسبة 1% ليغلق تحت مستوى الدعم 1930 للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حيث استمر انخفاض الذهب لأربعة جلسات متتالية حتى استطاع كسر مستوى الدعم والخروج من نطاق التداولات الذي تحكم في حركة الذهب منذ منتصف مايو الماضي.

وقال تقرير جولد بيليون إن الضغط السلبي على أسعار الذهب متزايد منذ اجتماع البنك الفيدرالي الأخير وإشارته إلى استمرار التشديد النقدي، ولكن الضغط تزايد أمس وفشل الذهب في الصمود والمقاومة ليستسلم لقوى البيع في النهاية والتي دفعته إلى مستويات 1910 دولار للأونصة استعداداً لمزيد من الهبوط.

وأدلى رئيس الفيدرالي جيروم باول بشهادته لليوم الثاني أمام الكونجرس الأمريكي، وأكد خلالها بوضوح للمرة الثالثة أن البنك يرى رفع الفائدة مرتين اضافيتين هذا العام، بالإضافة إلى استبعاد فكرة خفض الفائدة في وقت قريب، والتركيز على البيانات الاقتصادية وتحرك الفائدة وفقاً لها.

وأشار باول إلي أن أغلبية أعضاء البنك يؤيدون الاستمرار في رفع الفائدة للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الإنفاق للوصول إلى مستهدف البنك للتضخم عند 2%، بينما يرى باول أنه الاقتصاد الأمريكي قد ينجو من الركود الاقتصادي ويصل إلى مستهدف النمو.

تمسك الفيدرالي بالتشديد النقدي واستمراره في رفع الفائدة دفع البنوك المركزية حول العالم إلى أن تحذو حذوه، فقد قام البنك المركزي البريطاني أمس بمفاجأة الأسواق ورفع الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة لتصل إلى 5% بعد أن كان المتوقع أن يقوم برفع 25 نقطة أساس فقط، وذلك مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا.

وأيضاً البنوك المركزية في كل من النرويج وسويسرا وتركيا قامت برفع الفائدة في محاولة لإبطاء التضخم في بلدانهم.

والإجماع العالمي على محاربة التضخم واستمرار التشديد النقدي ورفع الفائدة كان الضربة القاضية بالنسبة للذهب يوم أمس، فالعدو الأول للذهب هو رفع الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات.

والأسواق الآن تقوم بتسعير احتمال بنسبة أعلى من 70% أن يقوم البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في يوليو، خاصة بعد تثبيت الفائدة خلال اجتماعه في يونيو الجاري.

من جهة أخرى، حقق الدولار الأمريكي استفادة من تأكيد رئيس الفيدرالي في شهادته أمام الكونجرس على رفع الفائدة مرتين هذا العام، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.6% ليرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر خلال تداولات الأمس.

واستطاع الدولار الأمريكي بهذا أن يعوض خسائره التي يشهده خلال الفترة الأخيرة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي، وذلك بدعم من تحركات البنوك المركزية بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

ويتداول العائد على السندات الأمريكية بالقرب من مستويات قياسية وهو الأمر الذي يساهم في دعم مستويات الدولار بالإضافة إلى زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب.

صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

تشهد صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تراجع كبير في أدائها هذا الأسبوع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الذهب الكبير بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية العالمية الذي يسحب سيولة نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار لصالح أسواق السندات.

صندوق SPDR للاستثمار في الذهب الذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي رأسمال يصل إلى 60 مليار دولار سجل انخفاض يوم أمس بنسبة 1% في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.2%.

وشهد أداء صندوق SPDR للاستثمار منذ بداية العام وحتى الآن ارتفاع بنسبة 5.81%، ويستمر الأداء السنوي في التراجع مع تراجع الطلب على الاستثمار في الذهب خلال هذه الفترة.

وخفضت صناديق الذهب المتداولة في البورصة حيازاتها بمقدار 83.171 أونصة في جلسة التداول الأخيرة، مما أدى إلى وصول صافي التدفقات الخارجة منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 211.035 ألفًا أونصة.