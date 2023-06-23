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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: 306 أطباء بيطريين يشاركون في بعثة الهدى والأضاحى خلال موسم الحج

اطباء بعثة الهدى
اطباء بعثة الهدى والأضاحي
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أوفدت وزارة الزراعة بعثة من ٣٠٦ طيب بيطرى إلى السعودية وذلك للمشاركة في الكشف على لحوم الهدى والأضاحي خلال موسم الحج هذا العام.

وأكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس البعثة، أنه تم مراعاة إختيار جميع أعضاء البعثة ممن يتمتعون بالكفاءة العالية في العمل داخل المجازر وتأتي هذه البعثات الطبية البيطرية لثقة الجانب السعودي في خبرات ومهارات الأطباء البيطريين المصرين.

 وأضاف "صابر" بأن جميع أعضاء البعثة بخير وصحه جيده مضيفا بأنه تم توجيه الشكر والتقدير من الجانب السعودي إلى وزير الزراعة المصرى على الدعم المقدم من البعثة.
وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية،  بأنه يتابع من الأراضي المقدسة جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات والاستعدادات المكثفة لإستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة العيد.

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الاضاحي عيد الأضحى