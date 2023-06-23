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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة - السرو) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط  (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10،500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام  - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى، عدد من الطلقات النارية) بحوزة (7 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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