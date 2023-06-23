قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة - السرو) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10،500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى، عدد من الطلقات النارية) بحوزة (7 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة - السرو) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة - السرو) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: