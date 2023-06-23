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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء الدراسة في برامج الطب و"الأسنان" والهندسة والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن اللجان التى قامت بمعاينة وتفقد جامعة المنوفية الأهلية والمكلفة من وزارة التعليم العالي لفحص ومعاينة الإمكانيات المادية والبشرية بالجامعة لوضع التقرير بمدى إمكانية افتتاح البرامج الجديدة فى العام الدراسى الجديد وافقت في تقريرها على بدء الدراسة فى برامج الطب وطب الأسنان والهندسة والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطرى وتكنولوجيا العلوم الصحية وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية.

وأعرب رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية عن سعادته بقرار اللجان لبدء الدراسة فى برامج جديدة متميزة بجامعة المنوفية الأهلية، بالإضافة إلى البرامج التي تم افتتاحها العام الدراسى الحالى، مؤكدا أن خطة الجامعة تستهدف افتتاح المزيد من البرامج التعليمية الجديدة لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاح أحدث البرامج والكليات التى تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلى والدولى من خلال برامج تواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

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