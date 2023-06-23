بيطري قنا يضبط 19 مخالفة بيع لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى المبارك

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، قامت مديرية الطب البيطري خلال اليومين الماضيين بحملات تفتيشية موسعة على أسواق وأماكن بيع اللحوم بمراكز قنا وأبو تشت وقفط ونقاده، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.

وأضاف الداودي أن حملات التفتيش نجحت في تحرير ١٩ محضر مخالفة، بواقع ١٦ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن ٦٩.٥ كيلوجرام، ومحضر كبده مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ٥٠ كجم ومحضر مصنعات مجهولة المصدر بإجمالي وزن ١٧ كجم، ومحضر دواجن مجمدة وكبدة بإجمالي وزن ١٧.٥ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، إلى أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.