السعودية: بث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية نصية للحجاج

الجمعة 23/يونيو/2023 - 03:02 م

بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية، التي بثتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من ثلاثة ملايين ومائة ألف رسالة "sms" نصية عبر جميع مشغلي شركات الاتصالات بالمملكة لجوالات جميع الحجاج ومقدمي الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات عالمية منذ بدء موسم الحج، في إطار الخطة التنفيذية لأعمال التوعية الإسلامية بالحج لهذا العام.

ويتضمن محتوى الرسائل التي بثتها الأمانة عن إيضاح مناسك الحج والعمرة، ورسائل تعريفية عن خدمة الهاتف المجاني والمكتبة الالكترونية، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبين لنداء رب العالمين تحقيقا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة، واستفاد منها 407.580 شخص.

واكد بيان صحفي للوزارة تواصل الأمانة، إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقت من أيام الحج، تزامنًا مع مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية.

من جهتهم أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح ومساهمتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.