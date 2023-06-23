شريف منير: وحشني الشغل مع كريم عبد العزيز

نشر الفنان شريف منير على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، مقطع من مسلسل الزيبق يشارك به جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/Ct1JUInAAjp/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق على الفيديو "وحشنى الشغل مع كريم عبد العزيز، مشهد من مسلسل الزيبق"، وانهالت التعليقات من المتابعين بالسؤال عن الجزء الثانى من مسلسل الزيبق، خاصةً وأنه كان قد تم الإعلان عن جزء ثانى ولكن لم يتم حتى الآن.

مسلسل “الزيبق” من الأعمال الوطنية لملفات المخابرات العامة المصرية، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، تدور أحداثه حول شاب مصرى تقوم المخابرات العامة المصرية بسفره إلى الخارج للإيقاع بشبكة من المخابرات الإسرائيلية تقوم بتجنيد الشباب العربى.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز، شريف منير، سلوى عثمان، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، سهر الصايغ، محمد شاهين، والإخراج وائل عبد الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير الدرامية مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، هشام إسماعيل، فيدرا، ميمى جمال، والإخراج طارق رفعت.