وكيل أوقاف الأقصر ورئيس البياضية يفتتحان مسجد الهجرة.. بالصور

افتتح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، والمهندس محمود شاهين رئيس مركز البياضية، اليوم الجمعة، مسجد الهجرة بمدينة البياضية، وهو من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وحضر الافتتاح، الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد مصطفى أحمد مدير إدارة أوقاف البياضية، ولفيف من قيادات الدعوة بالمديرية، وإدارة أوقاف البياضية.

وارتقى وكيل أوقاف الأقصر، منبر مسجد الهجرة بمدينة البياضية، وألقى خطبة الجمعة، وكانت بعنوان (فضل يوم عرفة وسنة الأضحية)، مشيراً إلى أن افتتاح هذا المسجد يأتي تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وأحد بشائره، وتوافقاً مع خطة المديرية في إعمار بيوت الله بصفة مستمرة.

وفي سياق متصل، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إلى أنه تم الانتهاء من فرش عدد 2 مسجد على مستوى المديرية بالسجاد الجديد القادم من الوزارة، وهي مسجد محسب بمدينة الأقصر، ومسجد مقام الشيخ الطيب بالقرنة، مقدماً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع المديرية في إعمار بيوت الله تبارك وتعالى مبنى ومعنى.

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افتتاح مسجد الهجرة (9)

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افتتاح مسجد الهجرة (12)

افتتاح مسجد الهجرة (13)

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