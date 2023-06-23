تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية من داخل مركز شباب 15 مايو بالقليوبية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة الرياضة تنظيم فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالشارع الجديد بشبرا الخيمة وحول مركز شباب ١٥ مايو بشبرا، بتوجيهات معالي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائى الرياضة بالمديرية، وأن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع.

كما تضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة أنشطة رياضية مُختلفة، من "مشي، وجري، وتمرينات رياضية"، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، بعدد 150 مشارك شباب وبنات، "مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" والذي يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالأحياء السكنية.

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل السنية (شباب، بنات، أطفال)، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

يقام البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وأن المديرية تقيم هذا المشروع كل يوم جمعة فى أماكن مختلفة، وذلك لنشر حب ممارسة الرياضة، خاصة فى الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع.

النشاط

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