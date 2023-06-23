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الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية.  
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (2) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (2369) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام: ضبط  (22) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (306) حكم قضائى متنوع. 
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (8) قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

التهريب الاجراءات الجمركية وزارة الداخلية