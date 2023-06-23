ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (2) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2369) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (22) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (306) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (8) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.