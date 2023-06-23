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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شولتس: يمكن توفير تكنولوجيا رخيصة وبديلة للوقود الأحفوري

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتز
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الالتزام باستخدام الوقود الأحفوري يُقال دائما إنه أرخص، لكن يمكننا توفير بدائل تكنولوجية رخيصة، وهذا أمر قابل للتطبيق، وهذا أمر نعمل على تنفيذه، بحيث نفعل ما نقوله.

وأضاف شولتس خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "يجب أن نقوم بشيء لكي نجري إصلاحات للبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهناك خارطة طريق عمل عليها ألمانيا مع شركاء كثر للبنك الدولي والبنوك الدولية متعددة الأطراف وأنا أقدر أن الكثيرين يدعمون هذا الأمر بما في ذلك الرئيس الجديد للبنك الدولي، ونحن في حاجة إلى التغيير لكي يتوفر لدينا المزيد من الأموال التي نستطيع أن نستخدمها من خلال إدارة بنوك التنمية".

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل خطرا على الأمن والسلام الدولي، بالإضافة إلى الزراعة في العالم، كما أن مجموعة صغيرة من الدول تحتكر إنتاج السماد، وبالتالي يجب تبني صناعة السماد في كل الدول التي توجد بها المواد الخام.

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