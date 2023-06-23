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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مصنع للصلب بالصين

الصين
الصين
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 أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب خمسة آخرون إثر وقوع انفجار في مصنع للصلب شمال شرقي البلاد. 

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ في العاصمة الصينية (بكين) - في بيان نقلته قناة "إيه بي سي الأمريكية بأن فرنا كبيرا انفجر في أحد المصانع بمدينة "ينجكو" الواقعة شرقي بكين في مقاطعة "لياونينج"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وقوع الانفجار.
وأشارت القناة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
ويأتي هذا الانفجار عقب وقوع آخر أول أمس الأربعاء في أحد المطاعم بمدينة "ينشوان" الواقعة شمال غربي الصين مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا.

مصنع للصلب الصين