"طب بيطري الأقصر" تتخذ 12 إجراء لاستقبال عيد الأضحى.. صور

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة عمل مكثفة، تحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، تنفيذا لتعليمات القصير وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وتنشر "البوابة نيوز" تفاصيل الخطة كالآتي:

1 - تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية لاستقبال البلاغات وتلقي شكاوى المواطنين أثناء فترة العيد والعمل على حلها.

2 - وقف الإجازات لجميع الأطباء والعاملين بالمجازر والتفتيش وتكليف أطباء المجازر بالعمل أيام عيد الأضحى المبارك.

3 - رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء والعاملين بالمجازر والتفتيش لمواجهة زيادة وكثافة أعداد المذبوحات في فترة ما قبل العيد.

4 - فتح جميع المجازر مجانا وبدون مقابل والإشراف الكامل على الكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح طوال أيام العيد طبقا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظ الأقصر.

5 - تشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمجازر للوقوف على جاهزية المجازر واستعدادها لاستقبال الأضاحي على أن يتم الذبح مجاناً طوال أيام العيد.

6 - توفير الأطباء المدَّربين لتزويد المجازر بهم لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح.

7 - المديرية تعمل حاليًا على صيانة جميع المجازر، وتوفير المياه النظيفة بها، والتأكد من صلاحية خطوط الصرف بجميع المجازر بمدن المحافظة، وكذا توفير إضاءة جيدة بالمجازر.

8 - تكليف أطباء إدارة المجازر، بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال المجازر ومراقبة الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم والأسماك والدواجن.

9 - تكثيف الحملات على المطاعم والثلاجات بالاشتراك مع جميع الجهات المختصة الأخرى تطبيقا لقرار محافظ الأقصر وتنفيذا للقرار رقم ٤٧٥ لسنة ٢٠٢١ والقرار رقم ٤٧٧ لسنة 2021.

10 - تقديم خدمات الكشف الطبي على المواشي والأغنام لضمان سلامتها، وتوفير كل المطهرات وأدوات النظافة اللازمة بالمجازر.

11 - تكثيف حملات التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين وأعمال الإرشاد البيطري بأسواق الماشية بالأقصر لتوعية وخدمة المواطن والمجتمع في كيفية اختيار الأضحية طبقا للاشتراطات والمواصفات الشرعية والفنية الواجب توافرها في اختيار الأضاحي.

12 - تشكيل لجان متابعة دورية بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى لمنع الذبح في الشوارع لمنع انتشار الأمراض.

استعدادات عيد الأضحى (1)

استعدادات عيد الأضحى (1)

استعدادات عيد الأضحى (2)

استعدادات عيد الأضحى (2)

استعدادات عيد الأضحى (3)

استعدادات عيد الأضحى (3)

استعدادات عيد الأضحى (4)

استعدادات عيد الأضحى (4)

استعدادات عيد الأضحى (5)

استعدادات عيد الأضحى (5)

استعدادات عيد الأضحى (6)

استعدادات عيد الأضحى (6)

استعدادات عيد الأضحى (7)

استعدادات عيد الأضحى (7)

استعدادات عيد الأضحى (8)

استعدادات عيد الأضحى (8)

استعدادات عيد الأضحى (9)

استعدادات عيد الأضحى (10)

استعدادات عيد الأضحى (11)

استعدادات عيد الأضحى (12)

استعدادات عيد الأضحى (13)

استعدادات عيد الأضحى (14)

استعدادات عيد الأضحى (15)

استعدادات عيد الأضحى (16)

استعدادات عيد الأضحى (17)

استعدادات عيد الأضحى (18)

استعدادات عيد الأضحى (19)

استعدادات عيد الأضحى (20)

استعدادات عيد الأضحى (21)